На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Крымский мост временно перекрыли, остановив на нем движение транспорта, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на объекте. Находящихся на транспортной развязке и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.

9 сентября Минобороны России сообщило, что три безэкипажных катера ВСУ были уничтожены в южной части Керченского пролива при попытке атаковать Крымский мост. Беспилотные аппараты были ликвидированы огнем кораблей Черноморского флота.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено 3 сентября. Спустя 24 минуты после сообщения о временных ограничениях появилась информация о том, что движение на мосту было возобновлено.

Вечером 1 сентября стало известно о том, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост с помощью безэкипажного катера. ВС РФ уничтожили морской беспилотник в акватории Черного моря.