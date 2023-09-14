На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Крымский мост временно перекрыли, остановив на нем движение транспорта, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на объекте. Находящихся на транспортной развязке и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.
9 сентября Минобороны России сообщило, что три безэкипажных катера ВСУ были уничтожены в южной части Керченского пролива при попытке атаковать Крымский мост. Беспилотные аппараты были ликвидированы огнем кораблей Черноморского флота.
Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено 3 сентября. Спустя 24 минуты после сообщения о временных ограничениях появилась информация о том, что движение на мосту было возобновлено.
Вечером 1 сентября стало известно о том, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост с помощью безэкипажного катера. ВС РФ уничтожили морской беспилотник в акватории Черного моря.
Позже, ночью 2 сентября, ВСУ попытались совершить вторую атаку на переправу через Керченский пролив. Как и в первом случае, для удара использовался морской беспилотник. Позже Министерство обороны России сообщило о третьей попытке украинских сил ударить по Крымскому мосту. По данным ведомства, обе атаки были отбиты.