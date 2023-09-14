Рестайлинговый хэтчбек Volkswagen Golf проехался на камеру

Обновлённая пятидверка немецкого бренда доберётся до дилеров на европейском рынке в следующем году. Сейчас прототипы посвежевшего Гольфа находятся на этапе дорожных испытаний.

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Немецкий производитель выпускает Volkswagen Golf с 1974 года, за прошедшие годы эта популярная во многих странах мира глобальная модель успела несколько раз сменить генерацию. Хэтчбек актуального восьмого поколения дебютировал осенью 2019 года, а сейчас компания активно занимается разработкой обновлённого Гольфа, который, по плану, должен появиться в продаже в Европе в 2024 году.

На фото: прототип обновлённого Volkswagen Golf

Пока что будущая новинка находится на этапе тестирования. Фотошпионы в очередной раз поймали прототип посвежевшего хэтчбека в ходе испытаний, на этот раз автомобиль катают по дорогам общего пользования в южной части Старого Света, причём на новой порции снимков будущий Гольф практически лишён маскировки. Фотографиями с наи поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

В издании отметили, что остатки камуфляжной плёнки можно увидеть только на боковинах нижней части крупного воздухозаборника, а также частично на задних фонарях. Судя по снимкам, в рамках рестайлинга Volkswagen Golf снабдят головной оптикой подкорректированной формы с изменённым рисунком, а также другими бамперами. Так, в нижней части переднего располагается иначе оформленный крупный воздухозаборник, а корму освежили за счёт другого диффузора с серебристой декоративной окантовкой.

На этот раз салон в объектив фотошпиона не попал. Ожидается, что посвежевший Гольф получит переработанный интерьер, у новинки по-прежнему останутся большой цифровой приборный щиток (у актуальной версии пятидверки его диагональ равна 10,25 дюйма) и, возможно, крупнее станет тачскрин мультимедийной системы (сейчас диагональ разнится у разных версий – у начальных исполнений она равна 8,25 дюйма, у вариантов побогаче – 10 дюймов). На рулевое колесо могут вернуться физические кнопки, которые заменят сенсорные.

Официальной информации о «начинке» рестайлингового Volkswagen Golf пока нет. По предварительным данным, у посвежевшего Гольфа не будет версий с механической коробкой передач, останется только семиступенчатый автомат DSG с двумя сцеплениями. Кроме того, ожидается, что все моторы модели будут в той или иной мере электрифицированы: предполагаются мягкогибридные версии с 48-вольтовым электродовеском, а также подключаемые гибриды.

Напомним, в основе Golf восьмого поколения лежит модернизированная платформа MQB. В гамму актуального автомобиля входят: бензиновые трёхцилиндровый 1.0 TSI мощностью 90 или 110 л.с. и четырёхцилиндровый 1.5 TSI (130 или 150 л.с.), а также дизель 2.0 TDI (115 или 150 л.с.). Ещё у нынешней модели есть три MHEV-версии и пара подзаряжаемых гибрида eHybrid, в основе которых лежит 1.4 TSI (204 и 245 л.с.).