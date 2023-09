Переделанный кроссовер Changan CS55 Plus назвали новым поколением

Кроссовер Changan CS55 выпускают с 2017 года, в 2019-м на родине провели масштабный рестайлинг, и тогда же пятидверка получила приставку Plus. Во второе поколение модель перешла в 2021 году, сохранив «фамилию». Ну а теперь CS55 Plus снова доработан: сам Changan такой кросс объявил третьей генерацией, хотя это все же модернизация, причем обновок не так уж и много. К слову, компания частенько называет свои модернизированные машины следующим поколением: аналогичным образом китайцы поступили с CS75 Plus и Uni-T.