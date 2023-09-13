Кроссовер GMC Acadia сменил поколение

Марка GMC представила новый кроссовер Acadia. Модель третьего поколения серьезно преобразилась, увеличилась в размерах, но сохранила трехрядный салон. Как и прежде, будут доступны версии с передним и полным приводом, причем для внедорожного исполнения AT4 эксклюзивно предложат систему Active Torque Control с индивидуальными муфтами в приводе задних колес. Ну а самым роскошным исполнением останется Denali с 22-дюймовыми колесами и декором салона из натурального дерева.

© Motor.ru

Кроссоверу GMC Acadia третьего поколения выпала честь открывать новую эру для всего SUV-семейства марки. Машина стала крупнее, у неё стильный дизайн, комфортабельный салон на 7—8 мест и множество современных электронных систем. Силовой агрегат один — «турбочетверка» 2.5 мощностью 333 лошадиные силы и 442 Нм крутящего момента в паре с восьмидиапазонным автоматом. Привод по умолчанию передний. Полный идет как опция, причем Acadia AT4 будет эксклюзивно оснащена трансмиссией Active Torque Control с индивидуальными муфтами на каждом из задних колес.

GMC

GMC

GMC

GMC

Вообще, индекс AT4 означает максимальную подготовку к внедорожным вылазкам. Такой кроссовер имеет увеличенный на 25 миллиметров дорожный просвет, перенастроенную подвеску с гидравлическими отбойниками и шины All Terrain. Вдобавок тут есть режим движения для грунта, красные буксированные проушины и интегрированные в бамперы защитные пластины. Прямая противоположность AT4 — Acadia Denali. Это самый роскошный вариант вседорожника, для которого доступны декор из натурального дерева, панорамная крыша, аудиоситема Bose с 16 динамиками и активное шумоподавление.

GMC

GMC

GMC

GMC

GMC

GMC