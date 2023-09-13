Появились фотографии электромобилей Volkswagen для Китая

«Это легко объясняет, почему Tavascan — модель, представленная в начале 2023 года — все еще тестируется со значком, покрытым лентой. Точно известно, что электрический купеобразный внедорожник будет собран Volkswagen в китайской провинции Аньхой в декабре и экспортирован в Европу. И хотя бренд Cupra не будет продаваться в КНР, этот конкретный автомобиль будет доступен под другим названием и брендом. Однако до сих пор название этого бренда остается не раскрытым», — говорится в тексте.