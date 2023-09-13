Появились фотографии электромобилей Volkswagen для Китая
Volkswagen Group запускает новый суббренд для электромобилей в Китае. Motor1.com опубликовал первые фотографии внедорожников.
Портал напомнил, что вместо создания нового бренда в VW приняли решение продавать в Китае электрические внедорожники Cupra Tavascan, которые являются родственными моделями VW ID.5 и Skoda Enyaq Coupe iV, но с ребрендингом. Таким образом компания намерена изменить свою падающую долю рынка в КНР и конкурировать с Nio и BYD.
«Это легко объясняет, почему Tavascan — модель, представленная в начале 2023 года — все еще тестируется со значком, покрытым лентой. Точно известно, что электрический купеобразный внедорожник будет собран Volkswagen в китайской провинции Аньхой в декабре и экспортирован в Европу. И хотя бренд Cupra не будет продаваться в КНР, этот конкретный автомобиль будет доступен под другим названием и брендом. Однако до сих пор название этого бренда остается не раскрытым», — говорится в тексте.
Согласно снимкам, на которых представлен внедорожник в черном цвете, первые модели новой марки окажутся полностью идентичными Tavascan. Таким образом это будут автомобили на основе платформы MEB, которая длиннее, шире и ниже VW ID.5, и литий-ионным аккумулятором емкостью 77 киловатт-часов.