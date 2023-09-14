На АвтоВАЗе собрали пробный внедорожник Lada Niva с обивкой из экокожи

На АвтоВАЗе собрали пробный внедорожник Lada Niva с обивкой кресел из экокожи
Завод АвтоВАЗ в Тольятти выпустил пробный внедорожник Lada Niva Travel с обивкой сидений полностью из экокожи. Об этом сообщил инсайдерский паблик Avtograd News. По данным источника, на спинках передних кресел нанесено тиснение Lada Travel. При этом дверные карты у внедорожника остались без изменений. Напомним, Lada Niva Travel оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с., 5-ступенчатой МКП и постоянным полным приводом с понижающей передачей и блокировкой центрального дифференциала.
Базовое оснащение Трэвел в новой версии включает гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, SOS-кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС», регулировку рулевой колонки по высоте, задние фонари на светодиодах, а также стальную защиту поддона картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовку. Стоимость внедорожника Lada Niva Travel в минимальной комплектации составляет 1 092 900 рублей.