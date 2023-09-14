На АвтоВАЗе собрали пробный внедорожник Lada Niva с обивкой из экокожи

Завод АвтоВАЗ в Тольятти выпустил пробный внедорожник Lada Niva Travel с обивкой сидений полностью из экокожи. Об этом сообщил инсайдерский паблик Avtograd News. По данным источника, на спинках передних кресел нанесено тиснение Lada Travel. При этом дверные карты у внедорожника остались без изменений. Напомним, Lada Niva Travel оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с., 5-ступенчатой МКП и постоянным полным приводом с понижающей передачей и блокировкой центрального дифференциала.