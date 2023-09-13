В России начались продажи нового китайского кроссовера BAIC X55

В российских автосалонах начались официальные продажи китайского кроссовера BAIC X55 от 2,75 миллиона рублей. За эту сумму дилеры предлагают приобрести автомобиль в базовой версии Comfort. Стоимость топовой модификации Elite составляет три миллиона рублей. В обоих случаях модель оборудована полуторалитровым турбомотором мощностью 178 лошадиных сил, семидиапазонным роботом и передним приводом. X55 стал четвёртым автомобилем бренда, доступным на российском рынке. До конца года марка собирается расширить модельный ряд до семи машин.

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Габариты BAIC X55 составляют 4620 миллиметра в длину при 2735-миллиметровой колёсной базе. Таким образом китайский кроссовер сопоставим по размерам с Toyota RAV4. Модель оборудована узкой светодиодной оптикой, массивной радиаторной решёткой ячеистой структуры, также панорамной крышей и выдвижными ручками дверей.

BAIC

BAIC

BAIC

BAIC

BAIC

BAIC

BAIC

BAIC

BAIC

В комплектацию кроссовера входит система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, салон из эко-кожи и множество водительских ассистентов. Во время официальной презентации представители китайского бренда не раскрыли другие подробности оснащения.

178-сильный турбомотор позволяет X55 разгонятся до «сотни» за 7,8 секунды. Согласно официальным характеристикам, на сто километров пути кроссовер расходует 7,7 литра топлива. Стоимость китайской новинки у российских дилеров составляет от 2 755 000 до 2 999 999 рублей.