Названы самые популярные автомобили с пробегом в России

В августе на российском рынке было продано 647 тыс. автомобилей с пробегом, что на 65% больше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Открытие авто».

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По мнению экспертов, продажи выросли из-за валютных колебаний. Это подтолкнуло россиян к покупке автомобилей, а также недавний запрет Японии на экспорт машин в Россию.

На первом месте в рейтинге по продажам подержанных автомобилей за август 2023 года находится отечественная марка Lada. За последний месяц лета было продано 146 тыс. машин. Второе место занимает Toyota (73,6 тыс. проданных автомобилей). На третьем месте расположилась Kia (38,6 тыс. ед.). Четвертое место у Nissan (33,6 тыс. ед.). В топ-5 входит также Hyundai (32,7 тыс. ед.).

Всего с января по август 2023 года на российском рынке продано 4,4 млн подержанных машин, что почти на 1 млн больше, чем за аналогичный период 2022 года.