BYD начала принимать предварительные заказы на внедорожник Bao 5, первый серийный автомобиль своего последнего суббренда Fang Cheng Bao. Вы можете посетить автосалон в Чэнду и оставить заказ. Позже модель выйдет на международный рынок под названием Bao 5.

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Цена внедорожника начинается от 300 000 юаней и достигает максимальной цены около 400 000 юаней – это недешево, но все же не так дорого, как, по слухам, 400 000–600 000 юаней.

Автомобиль имеет длину 4,9 метра и поддерживает углы въезда и съезда 39 и 35 градусов соответственно. Он также имеет впечатляющий угол съезда с рампы — 27 градусов. DiSus-P Адаптивная гидравлическо-пневматическая подвеска позволяет автоматически регулировать дорожный просвет в диапазоне 140 мм. В максимальном состоянии клиренс составляет 310 мм.