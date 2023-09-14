Эксперты оценили достоинства "заряженного" седана Omoda S5 GT

Из ныне представленных в России седанов Omoda S5 первым получил "заряженную" версию GT. Разница в цене с базовой моделью составляет полмиллиона, и для многих покупателей она кажется не очевидной.

© Пресс-служба Omoda

На смену "Стингеру"

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На российском рынке стартовали продажи нового спорт-седана Omoda S5 GT - "заряженной" версии уже известной у нас четырехдверки от "Омоды". Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT7 с двойным "мокрым" сцеплением.

Новинка предлагается в двух комплектациях - Neo и Ultra - стоимостью 2 млн 839 тыс. 900 рублей и 2 млн 939 тыс. 900 рублей соответственно. Таким образом, спорт-седан оказался на 400 тысяч дороже обычного Omoda S5 в комплектации с турбомотором, а по сравнению с базовой версией - и вовсе свыше полумиллиона.

Как отмечает руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, хотя форсировка двигателя у спорт-седана всего на 3 л.с. больше, чем у S5 с 1,5-литровым турбомотором, крутящий момент S5 GT выше на 65 Нм. Еще одно важное отличие - преселективный робот с двумя сцеплениями на семь скоростей. Благодаря его высокому КПД в 96% спорт-седан разгоняется до 100 км/ч за 7,5 сек., что на 2,2 секунды быстрее обычного S5 с турбомотором.

"Кроме того, S5 GT оснащается более спортивной системой подвески с усиленными амортизаторами. Его тормозная система получила для усиления двухпоршневые суппорты на передней оси. Таким образом, различия между Omoda S5 GT и обычным S5 значительнее, чем кажутся на первый взгляд", - комментирует эксперт.

Для любителей драйва

Седан Omoda S5 в новой версии GT отличается стремительным силуэтом, оранжевыми акцентами на кузовных панелях, агрессивным дизайном объемной решетки радиатора, модернизированной передней оптикой, а также обновленным дизайном черных глянцевых литых колесных дисков и оранжевыми тормозными суппортами увеличенного размера.

Интерьер "заряженного" седана получил уникальные декоративные элементы, оригинальные оранжевые вставки, новую приборную панель с парой сдвоенных цветных интерактивных дисплеев, кресла с контрастной строчкой, оранжевые ремни безопасности, а также новый, эргономичный, селектор переключения передач.

По словам руководителя отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александра Корнева, Omoda S5 GT - с одной стороны, нишевая модель, которая привлечет в первую очередь любителей спортивных автомобилей. С другой стороны, дизайн автомобиля полностью отвечает требованиям к спортивным моделям, и именно этот дизайн может стать основным конкурентным преимуществом S5 GT и привлечь дополнительную целевую аудиторию - тех, кто ищет что-то современное и оригинальное, не ограничиваясь представленными на рынке спортивными новинками.

"На данный момент конкурентом Omoda S5 GT можно назвать лифтбек Changan Uni-V. В будущем с ним также будет конкурировать "Москвич 6", построенный на базе JAC A5 Plus. Кроме данных моделей, прямых конкурентов со спортивным уклоном у S5 GT пока нет. Он входит в довольно узкую рыночную нишу, у которой большой потенциал", - считает Александр Ковалев.