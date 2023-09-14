Mercedes-Benz представил обновленную версию кемпера Marco Polo

Mercedes-Benz представил новейшую обновленную версию своего кемпера Marco Polo на базе V-класса. Обновление в первую очередь нацелено на внешний вид и технологии. По сравнению со своим предшественником новый Marco Polo отличается измененными бамперами, решеткой радиатора и светотехникой. Внутри находится новый дисплей информационно-развлекательной системы, состоящий из двух 12,3-дюймовых экранов, рулевое колесо с распознаванием захвата и беспроводное зарядное устройство.

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Также нельзя обойти вниманием Advanced Control — новую универсальную панель для доступа ко всем функциям автомобиля, таким как освещение, кондиционер и так далее. Вы даже можете сделать то же самое удаленно со своего смартфона. Однако иммерсивное окружающее освещение — платная опция.