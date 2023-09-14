В Госдуме задумались об "уголовке" для владельцев электросамокатов

В Государственной Думе возникла идея приравнять уровень ответственности водителей электросамокатов к автомобилистам. С учетом растущего числа таких транспортных средств в России, угроза для пешеходов становится все более очевидной из-за недостатка опыта их использования. Некоторые предлагают исключить их из городского ландшафта, в то время как другие рассматривают идею ограниченного использования.

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Пора принимать меры

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Например, ранее в этом году Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, выразил согласие с идеей ограничивать использование электросамокатов в городских районах. До него сенатор Андрей Клишас предложил ввести ограничение в городах в целом, а сенатор Елена Афанасьева вовсе выразилась в пользу их полного запрещения. Недавно в Государственной Думе поступило предложение о введении административной и уголовной ответственности для пользователей электросамокатов: предусматривая штрафы за мелкие нарушения и уголовную ответственность за серьезные происшествия.

Горькая статистика

Авторы инициативы подчеркивали, что продажи персональных транспортных средств в России удвоились. Статистика показывает рост ДТП на 40% в 2022 году, а за первое полугодие 2023 года число ДТП увеличилось на 181,9%, а количество пострадавших — на 183,2%. Отмечалось, что в настоящее время отсутствуют законодательные регулирования ответственности пользователей таких средств. Учитывая высокий потенциал риска, авторы считали целесообразным внесение изменений в Административный и Уголовный кодексы, предлагая аналогичную ответственность как для автомобилистов.

На данный момент, к сентябрю 2023 года, регистрируется значительное количество инцидентов, связанных с использованием электросамокатов. В их результате 1082 человека, включая 432 детей младше 16 лет, получили различные травмы. В свете этих событий, законодатели предложили внести в Уголовный Кодекс поправку под названием «Нарушение правил дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности». Главной целью является привлечение к ответственности лиц, которые в результате управления электросамокатом причиняют тяжелый вред здоровью другим людям. В транспортных происшествиях, где были задействованы электросамокаты на территории России, умерло 12 человек, среди которых один ребенок. Эту инициативу уже одобрили в общественном совете Московского управления МВД, а также в общественном совете Главного управления МВД России по Москве и в Национальном автомобильном союзе.

Граждане против самокатчиков: мнения общественности

Представитель Национального автомобильного союза, Антон Шапарин, заявил о неотложной необходимости регулирования данной области. Он подчеркнул, что каждый день без соответствующих мер может привести к новым пострадавшим или даже погибшим. Еще раньше, весной, союз предложил регистрацию электросамокатов через портал Госсуслуг для упрощения этой процедуры.

Петр Шкуматов, член общественного совета, провел параллель между текущей ситуацией с электросамокатами и прежней ситуацией с мопедами. Он напомнил, что раньше многие ездили на мопедах, игнорируя правила дорожного движения. Однако введение номеров и специальных категорий водительских прав привело к положительным изменениям. Шкуматов утверждает о важности нового регулирования, но также акцентирует внимание на том, что детские самокаты не должны подпадать под это регулирование.

Ограничить скорость — недостаточно

В настоящее время действуют определенные ограничения касательно использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Согласно действующему решению правительства, начиная с 1 марта, электросамокаты имеют ограничение по скорости до 25 км/ч. Кроме того, разрешено использование тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек для движения на них, если вес средства не превышает 35 кг.

Однако, вопрос контроля за соблюдением правил на дороге среди пользователей электросамокатов остается актуальным. В настоящий момент основным методом контроля за нарушениями ПДД является система камер видеофиксации. Но идентификация нарушителя на основе этих данных может быть затруднена. В связи с этим предложена инициатива о введении государственных номеров для электросамокатов.

Приравнять к автомобилям?

Авторы инициативы полагают, что создание системы государственного учета этих транспортных средств и фиксация правонарушений, совершенных на них, станет важным шагом к улучшению безопасности. Они предлагают ввести обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности с присвоением им государственных регистрационных номеров и установкой соответствующих регистрационных знаков.