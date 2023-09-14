Компания Ford незаметно представила обновленный логотип

Американский автопроизводитель Ford упростил свой фирменный значок «синий овал», чтобы он был чище и проще, а также сделать название бренда крупнее на передней части своих машин. Как пишет ТАРАНТАС НЬЮС, новый логотип появился впервые на Ford F-150 2024-го модельного года, который представили накануне.

© Ford

Он стал частью ряда автопроизводителей, включая Porsche, VW, Renault и GM, которые стремятся идти в ногу с современными тенденциями в дизайне. Новый логотип Ford может быть трудно отличим от предыдущего, так как он сохраняет все основные элементы: светло-синяя надпись «Ford» в темно-синем овальном фоне.

Однако благодаря новому дизайну, название стало крупнее. Это изменение стало возможным путем удаления тонкого овала внутри главного овала с толстой линией.