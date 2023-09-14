В Россию привезли китайский пикап KYC F3

Один из дилеров привез в Россию китайский пикап KYC F3 (он же Changan Kuayue F3). Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 2 299 000 рублей.

© www.autohome.com.cn

Под капотом машины расположился 1,6 литровый бензиновый двигатель, который выдает 122 л.с. Коробка - пятиступенчатая механика. Привод - задний. Разгон до "сотни" - за 11,4 сек, заявленный расход топлива - 9 л. в смешанном цикле.

Отмечается, что у выставленного на продажу пикапа комплектация Luxury, но об опциях ничего не сказано. При этом известно, что пикап может быть оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном, мультирулем, камерой заднего вида.