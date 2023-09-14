Пикап Nissan Frontier обзавелся версией в стиле ретро

Компания Nissan добавила ретроверсию пикапу Frontier. Исполнение Hardbody Edition предлагается как отдельный пакет для Frontier SV Crew Cab 4x4. Он включает черный декор в стиле Hardbody образца 1980-х, расширенное оснащение и винтажные наклейки. Двигатель такой же, как у обычного Frontier, — «атмосферник» V6 3.8 мощностью 314 лошадиных сил.

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Представленный сегодня Nissan Frontier Hardbody Edition — это доведенный до серии прошлогодний концепт Project Hardbody. Стилистика пикапа отсылает к одноименной модели 80-х годов прошлого столетия, а заказать его можно только в среднем исполнении Frontier SV Crew Cab 4x4. Ретродекор обойдется в 3890 долларов (374 тыс. рублей), сам грузовичок — в 36 870 (3,55 млн рублей).

Nissan

Визуально Frontier Hardbody Edition выделяется черным декором, винтажными 17-дюймовыми дисками с AT-шинами, расширителями колесных арок и ретрографикой с крупными надписями 4x4 на дверях и маленьким логотипом Nissan на дверце грузовой платформы. В кузове установлена дуга безопасности. Спереди, под бампером, алюминиевая пластина, хотя у обычных машин защита композитная.

Nissan

Поскольку речь лишь о внешнем украшательстве, под капотом трудится стандартный для Frontier двигатель — «атмосферник» V6 3.8 отдачей 314 сил и 380 Нм момента. Коробка передач — девятидиапазонный автомат. Привод — полный part-time. Как и базовый Frontier SV Crew Cab 4x4, пикап Hardbody оснащен галогеновыми фарами, электроприводом водительского сидения и медиасистемой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Вдобавок есть четыре USB-порта и экранчик бортового компьютера диагональю 7 дюймов.

Nissan