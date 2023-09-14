В России станет меньше «серых» машин из Китая

С 1 октября в России ограничат параллельный импорт автомобилей. Ограничения затронут выдачу Заключения о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС) — это упрощенный способ ввоза машин в Россию, который был введен в 2022 году. По такой схеме автомобиль ввозится и оформляется юрлицом, и для этого не требуется согласие правообладателя. С октября ЗОЕТС будут выдаваться только на машины тех брендов, которые ушли с российского рынка. А вот ввезти и оформить, например, автомобиль китайской марки станет гораздо сложнее.

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По упрощенному порядку ввоза юрлица поставляют в Россию не только машины ушедших западных брендов, но и оформляют ЗОЕТС на «серые» автомобили из Китая. Autonews.ru приводит в пример параллельно-импортные Hongqi E-HS9 и Voyah Free, которые стоят на несколько миллионов дешевле, чем ввезенные официально дистрибьютором. Разница в стоимости объявляется тем, что дистрибьютор получает не ЗОЕТС, а Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — это сложнее, дольше и дороже, так как требуются сертификационные испытания.

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В результате за последний год в России сложилась ситуация, что на рынок хлынули «серые» китайские машины не через дистрибьюторов, а через альтернативных поставщиков. В основном это премиальные модели в том числе брендов, представленных в стране официально. Последние хоть и не рады этому, но реальных рычагов для противодействия у них нет.

Опрошенные изданием участники рынка прогнозируют, что после 1 октября альтернативные каналы поставок постепенно начнут сокращаться. В перспективе «серый» импорт автомобилей, официально представленных в России, станет не выгоден, и параллельными путями в страну будут ввозить только машины ушедших брендов. Но и тут остается открытым вопрос: по какому принципу марки считаются ушедшими? Многие из них официально с российским рынком до сих пор не распрощались.