В России начали продавать Toyota Land Cruiser 300

В Россию по параллельному импорту привезли партию внедорожников Toyota Land Cruiser 300. За внедорожники, ввезенные, в том числе из ОАЭ, просят от 10 до 17 миллионов рублей.

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Toyota сохранила ту же структуру рамы и объединила ее с новой платформой GA-F, основанной на философии TNGA. Toyota добавляет камеру местности для лучшего обзора на бездорожье, модернизированные синтетические сиденья, 12,3-дюймовый сенсорный экран и люк в крыше. Такие функции, как проекционный дисплей, задняя дверь с электроприводом и датчики давления в шинах, доступны на моделях более высокого уровня, но за них придется платить.