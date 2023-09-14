В России начали продавать Toyota Land Cruiser 300

В РФ начали продажу самого надежного в мире трехрядного внедорожника
В Россию по параллельному импорту привезли партию внедорожников Toyota Land Cruiser 300. За внедорожники, ввезенные, в том числе из ОАЭ, просят от 10 до 17 миллионов рублей.
Toyota сохранила ту же структуру рамы и объединила ее с новой платформой GA-F, основанной на философии TNGA. Toyota добавляет камеру местности для лучшего обзора на бездорожье, модернизированные синтетические сиденья, 12,3-дюймовый сенсорный экран и люк в крыше. Такие функции, как проекционный дисплей, задняя дверь с электроприводом и датчики давления в шинах, доступны на моделях более высокого уровня, но за них придется платить.
В то время как предыдущая модель имела ряд бензиновых или дизельных вариантов V8 в зависимости от рынка, серия 300 избегает всего этого в пользу мощности V6. Есть 3,3-литровый турбодизель, доступен 3,4-литровый турбодизель и 4,0-литровый атмосферный V6. Они производят больше мощности, чем их более крупные предшественники, а с помощью новой 10-ступенчатой автоматической коробки передач они также более эффективны.