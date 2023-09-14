Китай предупредил ЕК об ухудшении отношений в случае блокировки ввоза авто
Китайские власти обратились к Европейской комиссии (ЕК) с предупреждением о последствиях расследования в отношении китайских электромобилей. Они считают, что отношения сторон могут ухудшиться, сообщает Reuters.
Накануне стало известно, что Европейской комиссией было инициировано антисубсидийное расследование в отношении электромобилей из КНР. Как пояснила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, эти машины «деформируют» рынок Европы.
По ее словам, деформация происходит в связи с низкими ценами, которые обусловлены большими правительственными субсидиями. Глава ЕК указала на крупный наплыв дешевых электромобилей из Китая.
В минувшем июне сообщалось об увеличении до 15,1% доли рынка электромобилей в Европе. Подчеркивалось, что данный показатель впервые превысил долю дизельных автомобилей.
Также сообщалось, что, по данным «Автостата», по итогам августа 2023 года на российском рынке новых электромобилей было реализовано 1474 электрокара. Это в 8,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.