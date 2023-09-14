Китай предупредил ЕК об ухудшении отношений в случае блокировки ввоза авто

Китайские власти обратились к Европейской комиссии (ЕК) с предупреждением о последствиях расследования в отношении китайских электромобилей. Они считают, что отношения сторон могут ухудшиться, сообщает Reuters.

Накануне стало известно, что Европейской комиссией было инициировано антисубсидийное расследование в отношении электромобилей из КНР. Как пояснила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, эти машины «деформируют» рынок Европы.

По ее словам, деформация происходит в связи с низкими ценами, которые обусловлены большими правительственными субсидиями. Глава ЕК указала на крупный наплыв дешевых электромобилей из Китая.

В минувшем июне сообщалось об увеличении до 15,1% доли рынка электромобилей в Европе. Подчеркивалось, что данный показатель впервые превысил долю дизельных автомобилей.