На Крымском мосту образовалась пробка из тысячи машин

Пробка более чем из 1,1 тыс. автомобилей образовалась на подъездах к Крымскому мосту, время ожидания проезда составляет около двух часов с обеих сторон, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на автоподходах к мосту.