АвтоВАЗ нанял на работу граждан Узбекистана

Узбекистан начал отправлять своих граждан на АвтоВАЗ в рамках организованного трудового набора. Об этом со ссылкой на пресс-службу Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана пишет «Прайм».

По данным ведомства, представители российского автопроизводителя провели отбор в начале сентября в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана.

«Группа наших соотечественников, успешно прошедших конкурсы на вакансии, организованные работодателями из России, отправилась в эту страну работать на предприятии АвтоВАЗ», - пояснили в агентстве.

Напомним, что в 2022 году президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о планах компании дополнительно пригласить на работу на завод в Тольятти четыре тысячи работников.