В России создают внедорожник с необычным дизайном

В России создают внедорожник Visuva с необычным дизайном. Проектом занимаются разработчики из Красноярска, которые изначально строили машину для себя, но затем решили выходить на рынок. Как указано на страничке проекта «Вконтакте», Visuva — это трехдверный внедорожник с возможностью кастомизации под потребности заказчика, на котором можно будет с комфортом передвигаться как по пересеченной местности, так и по городу.

© Auto.ru

Название Visuva родилось из первых слогов латинской фразы viam supervadet vadens, что означает «дорогу осилит идущий». Внешность внедорожника уже раскрыта — правда, пока это не «живая» машина, а рендеры, обещающие рельефный двухцветный кузов с короткими свесами и без заднего стекла. Судя по всему, обозревать пространство сзади поможет камера.

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Крупные колесные арки дают пространство для большого хода подвески, а раллийное расположение амортизаторов собственной разработки — высокую управляемость на покрытиях любого типа, заявляют создатели. Кузов сделают из ударопрочного композита собственного производства, причем некоторые детали обещают напечатать на 3D-принтере.

Visuva

Visuva

Visuva

Машина построена на каркасе из алюминиевых труб, усиленном в районе моторного отсека сзади. Узлы и агрегаты для лучшей развесовки закреплены на раме. Что касается двигателя, то, по некоторым данным, это трехлитровый агрегат китайского Great Wall, выдающий 345 лошадиных сил.

Другие характеристики пока неизвестны, но предзаказ обещают открыть уже скоро — в ноябре нынешнего года.