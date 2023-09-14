Парк гибридных авто и электрокаров в России за год вырос на 40%

За год автопарк электромобилей и подключаемых гибридов в России вырос на 40%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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По состоянию на 1 июля текущего года количество таких автомобилей в стране составляло 32,7 тыс. единиц. Год назад в России насчитывалось 23,3 тыс. электрокаров и гибридов.

Аналитики отметили, что в этой категории транспортных средств 1 июля 2022 года доля машин с правым рулем составляла почти 62%. Год спустя доля праворульных автомобилей уменьшилась до 45%. Соответственно, более половины парка электрокаров и гибридов (более 55%) в стране имеют левое расположение руля.