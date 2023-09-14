В России снизилось производство автомобилей

В России с января по июль текущего года было произведено 339,2 тыс. единиц автомобильной техники (грузовые, легковые, автобусы), что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на данные отчета компании «АСМ-холдинг».

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Объем выпуска легковых машин за этот период сократился на 21% и составил 236,3 тыс. ед. При этом производство легковушек отечественных марок увеличилось на 88% (до 172,6 тыс. ед.). За тот же период выпуск легковых машин иностранных марок сократился на 69% (до 63,7 тыс. ед.)

Доля машин иностранных марок во всем объеме выпуска легковых автомобилей в России в январе-июле 2023 года составила 26,9% против 69,3% годом ранее, говорится в заметке.