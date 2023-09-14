Редчайший Aston Martin продают в Дубае

В Дубае на продажу выставили редчайший гиперкар Aston Martin Valkyrie AMR Pro. На машине ездили всего один раз, и на автодроме Bahrain International Circuit она оказалась быстрее гоночной Toyota GR010 Hybrid. Основой гиперкара стал проект для чемпионата WEC. Сейчас в мире таких насчитывается всего 11, а обошлись они владельцам в сумму не менее 4 миллионов долларов.

© Sotheby’s

В разделе частных, внеаукционных продаж Sotheby’s появился уникальный лот — Aston Martin Valkyrie. Машину продают в Дубае. И это не обычный, дорожный вариант, а ещё более экстремальный AMR Pro, которых по всему миру насчитывается одиннадцать штук. На трек гиперкар выезжал единожды, в рамках заводских испытаний. Всё остальное время он был экспонатом частной коллекции. Состояние, по словам аукционистов, идеальное. Цена — по запросу. Хотя и так понятно, что речь о семизначной сумме.

Sotheby’s

Sotheby’s

Sotheby’s

Sotheby’s

Формально Valkyrie AMR Pro близка к спортпрототипам WEC и даже построена на шасси, изначально разработанном под 24-часовые гонки. Аэродинамический обвес тут генерирует в два раза больше прижимающего усилия, чем на дорожной машине, а перегрузки в поворотах доходят до 3 g. Двигатель Cosworth V12 6.5 прежний, мощностью 1014 лошадиных сил. Однако ради снижения массы в AMR Pro удалена вся гибридная составляющая. По этой же причине внешние кузовные панели и поперечные рычаги подвески сделаны из углепластика, а лобовое и боковые стекла — из акрила Perspex.

Sotheby’s

Sotheby’s

Sotheby’s

Sotheby’s