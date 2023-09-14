Новое поколение Porsche Panamera представят в ноябре

Немецкая компания Porsche представит новое поколение модели Panamera 24 ноября на фестивале Icons of Porsche в Дубае. Об этом сообщает motor1.com.

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По данным портала, на сегодняшний день серийная версия автомобиля проходит испытания на дорогах общего пользования в Европе. Отмечается, что Porsche Panamera третьего поколения будет предлагаться с четырьмя гибридными силовыми установками, а на некоторые рынки выйдет электрифицированная версия модели.

Все гибридные модели Panamera получат более мощный электродвигатель, чем у нынешних версий, который будет интегрирован в корпус новой восьмиступенчатой автоматической коробки передач с двойным сцеплением. Электродвигатель будет получать энергию от аккумуляторной батареи емкостью 25,9 кВт.ч, которую можно заряжать через бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт.