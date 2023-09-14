Новое поколение Porsche Panamera представят в ноябре

Новое поколение Porsche Panamera представят 24 ноября в Дубае
Немецкая компания Porsche представит новое поколение модели Panamera 24 ноября на фестивале Icons of Porsche в Дубае. Об этом сообщает motor1.com.
По данным портала, на сегодняшний день серийная версия автомобиля проходит испытания на дорогах общего пользования в Европе. Отмечается, что Porsche Panamera третьего поколения будет предлагаться с четырьмя гибридными силовыми установками, а на некоторые рынки выйдет электрифицированная версия модели.
Все гибридные модели Panamera получат более мощный электродвигатель, чем у нынешних версий, который будет интегрирован в корпус новой восьмиступенчатой автоматической коробки передач с двойным сцеплением. Электродвигатель будет получать энергию от аккумуляторной батареи емкостью 25,9 кВт.ч, которую можно заряжать через бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт.
Что касается двигателей внутреннего сгорания, то они уже разработаны с учетом требований Стандарт «Евро 7». который начнет действовать в странах Европы с 2025 года.