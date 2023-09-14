Opel выпустит конкурента Duster

Opel исключит из модельной гаммы кроссовер Crossland, но выпустит преемника. Ожидается, что для него возродят имя Frontera, а в качестве главного конкурента выступит Dacia Duster.

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Компактный кроссовер Opel, выход которого запланирован на 2024 год, встанет на ступень выше Mokka. О том, что новинка может получить имя Frontera, пишет Auto Express со ссылкой на главного операционного директора дочернего бренда Opel Уве Хохгешурца. Он не сказал об этом прямо, но намекнул.

Как бы то ни было, будущий конкурент нового Dacia Duster, который, к слову, тоже должен появиться в 2024 году, получит Vizor face - "маску", примеренную Astra и Mokka.

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