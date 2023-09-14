АвтоВАЗ собрал первые автомобили Lada Vesta с китайским вариатором

Компания АвтоВАЗ собрала первые автомобили Lada Vesta , которые оснащены бесступенчатой коробкой передач от восточного партнера. Об этом сообщил инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте», снабдив публикацию фотографией Lada Vesta на территории завода. Как правило восточными партнерами, в российском автопроме называют китайских поставщиков. Какая именно компания поставляет вариаторы на АвтоВАЗ пока неизвестно.

Инсайдеры уточняют, что пока выпущены три автомобиля Lada Vesta с вариатором — два универсала и седан. На этих машинах будет испытываться корректность работы вариатора. Ранее сообщалось, что вариатор будет сочетаться с вазовским двигателем рабочим объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы. Серийной производство автомобилей Lada Vesta с вариатором в небольших объемах может начаться до конца 2023 года. Напомним, ранее автомобили Lada Vesta оснащались вариатором от японской компании Jatco.