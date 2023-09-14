Названы самые популярные автомобили в Санкт-Петербурге

"Автостат:" Lada, Kia и Volkswagen стали самыми популярными авто в Петербурге
Самыми распространенными марками автомобилей в Санкт-Петербурге являются Lada, Kia и Volkswagen. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» по ситуации на 1 июля текущего года.
Доля автомобилей Lada в Петербурге составляет 12% (236 тыс. ед.). Следом расположились Kia (7,8%; 152 тыс. ед.) и Volkswagen (7,2%; 140 тыс. ед.), пятерку лидеров замкнули Hyundai (6,9%; 135,5 тыс. ед.) и Renault (6,2%; 121,6 тыс. ед.).
Среди моделей чаще всего на улицах Петербурга можно встретить Hyundai Solaris (51 тыс. ед.), Ford Focus (50 тыс. ед.), Volkswagen Polo (48,9 тыс. ед.), Kia Rio (48,9 тыс. ед.) и Skoda Octavia (37,9 тыс. ед.).
По данным агентства, численность петербургского легкового автопарка составляет 2 млн единиц.
Газета.Ru: главные новости