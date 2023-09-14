Новая версия Voyah Passion избавит от переживаний о запасе хода

Voyah Passion получил версию, которая больше всего понравится россиянам
Седан Voyah Passion получил PHEV-версию. Теперь о запасе хода можно практически не переживать.
До этого момента модель была чисто электрической. Гибридный вариант имеет автономность до 1227 км в комбинированном режиме работы трансмиссии и 262 км - на электротяге.
Силовая установка представлена полуторалитровым ДВС, который работает в качестве генератора. В движение седан приводит пара электродвигателей, установленных на передней и задней осях. Суммарная отдача составляет 520 л.с. У электрической версии на 10 л.с. меньше.
Новинку оснастили адаптивной подвеской с непрерывным контролем демпфирования CDC+, подставками для ног второго ряда сидений, который также получит функции электрорегулировки, вентиляции, массажа и подогрева.
Гибридный Passion отличается дизайном экстерьера: вместо маски у него решётка радиатора с узором, составленным из множества логотипов марки, подкапотная линия прямая - лишена "клюва", изменена пластика переднего бампера. Задняя часть изменений не претерпела, единственная обновка - вертикальный фонарь посередине крышки багажника.
Выйти на рынок гибридный Voyah Passion должен в третьем квартале, то есть до конца сентября. Стоимость и фото салона пока не обнародованы. Электрический седан стоит от 323 тысяч юаней (4 255 000 рублей).
В России Passion оценивается в 8 490 000 рублей. Также в линейке бренда присутствуют минивэн Dream и кроссовер Free.