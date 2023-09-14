Новая версия Voyah Passion избавит от переживаний о запасе хода

Седан Voyah Passion получил PHEV-версию. Теперь о запасе хода можно практически не переживать.

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До этого момента модель была чисто электрической. Гибридный вариант имеет автономность до 1227 км в комбинированном режиме работы трансмиссии и 262 км - на электротяге.

Силовая установка представлена полуторалитровым ДВС, который работает в качестве генератора. В движение седан приводит пара электродвигателей, установленных на передней и задней осях. Суммарная отдача составляет 520 л.с. У электрической версии на 10 л.с. меньше.

Новинку оснастили адаптивной подвеской с непрерывным контролем демпфирования CDC+, подставками для ног второго ряда сидений, который также получит функции электрорегулировки, вентиляции, массажа и подогрева.

Гибридный Passion отличается дизайном экстерьера: вместо маски у него решётка радиатора с узором, составленным из множества логотипов марки, подкапотная линия прямая - лишена "клюва", изменена пластика переднего бампера. Задняя часть изменений не претерпела, единственная обновка - вертикальный фонарь посередине крышки багажника.

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Выйти на рынок гибридный Voyah Passion должен в третьем квартале, то есть до конца сентября. Стоимость и фото салона пока не обнародованы. Электрический седан стоит от 323 тысяч юаней (4 255 000 рублей).