В США сделали зарядку для электрокаров, работающую от солнца и ветра

В США представят очень экологичную зарядку для электромобилей. Как пишет Carscoops, на грядущем автосалоне в Детройте пройдет премьера Wind & Solar Tower — инновационной зарядной станции. По словам ее разработчика Джима Бардиа, Wind & Solar Tower генерирует огромное количество энергии самостоятельно, получая ее из солнечного света и ветра, и при этом занимает немного места и не создает дополнительную нагрузку на электросеть.

© Change Wind Corporation

Станция представляет собой башню с ветряной турбиной и солнечными батареями с системой самоочищения и охлаждения. Она выдает до 380 киловатт и 1000 вольт. Независимость от электросети позволяет располагать «башню» в удаленных от городов местах — нужно только достаточное количество места, солнце и ветер. Причем вертикальная ось турбины позволяет ей ловить ветер, дующий в любом направлении.

Change Wind Corporation

Change Wind Corporation

Change Wind Corporation

Change Wind Corporation

Change Wind Corporation

Бардиа отметил, что первая Wind & Solar Tower была построена пять лет назад, успешно работает и даже пережила два урагана. В Детройте же он покажет модель в масштабе 1:18.

Согласно исследованию Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, на которое ссылается разработчик, получасовой сеанс быстрой зарядки от устройства постоянного тока потребляет столько же энергии, сколько 50 домов. При этом потребность в зарядках только увеличивается, а потому необходимо искать новые экологичные пути расширения их сети, считает Бардиа.