Три страны не смогли согласовать меры по конфискации авто с регистрацией в РФ
Эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в ходе правительственной пресс-конференции заявил, что властям Эстонии, Латвии и Литвы не удалось согласовать единый подход к конфискации автомобилей с российской регистрацией на своей территории. Об этом пишет Postimees, передает ТАСС.
По словам Ляэнеметса, «теперь вопрос в том, что будет с теми машинами, которые уже находятся в стране, одна из возможностей - это конфискация машин».
«Но поскольку в других странах, за исключением Германии, это не очень часто применяется в таком виде, то и после вчерашних встреч с министрами иностранных дел [других прибалтийских государств] выяснилось, что детального решения о том, как это реализовать, нет. Это то, что предстоит решить и проработать нашим властям», - заявил министр.
Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна указал на планы провести переговоры в режиме видеосвязи с коллегами из соседних государств по вопросу конфискации российских автомобилей.
В среду прибалтийскими государствами был введен запрет на въезд машин с российской регистрацией на свою территорию. Ограничения действуют вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля ВНЖ или гражданства одной из стран ЕС.