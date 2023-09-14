Три страны не смогли согласовать меры по конфискации авто с регистрацией в РФ

«Но поскольку в других странах, за исключением Германии, это не очень часто применяется в таком виде, то и после вчерашних встреч с министрами иностранных дел [других прибалтийских государств] выяснилось, что детального решения о том, как это реализовать, нет. Это то, что предстоит решить и проработать нашим властям», - заявил министр.