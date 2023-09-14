Автокомпании КНР начали терять деньги из-за угрозы закрытия рынка ЕС

Акции китайских автопроизводителей на бирже Гонконга упали в четверг после того, как Европейская комиссия начала расследование дела о занижении цен на электромобили из КНР. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, акции компании BYD упали более чем на 3%, Xpeng и Geely — на 0,6%, Nio — на 2%. Акции государственного автомобильного гиганта SAIC подешевели на 3.4%.

В среду Еврокомиссия начала расследование дела о занижении цен на электромобили из КНР. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен завила, что глобальные рынки сегодня заполнены дешевыми китайскими электромобилями. При этом цены на них искусственно установлены на низком уровне благодаря государственным субсидиям. Это создает перекос на рынках, в том числе и на европейском, а это неприемлемо.