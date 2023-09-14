Семиместный Dongfeng 580 вышел на российский рынок

На российском рынке начались официальные продажи семиместных кроссоверов Dongfeng 580. Об этом сообщается в релизе компании «Моторинвест», официального дистрибьютора Dongfeng, поступившем в «Газету.Ru». Рекомендованная розничная цена максимальной комплектации Luxury составляет 2,75 млн рублей.

Длина автомобиля составляет 4680 мм, колесная база — 2780 мм. Кроссовер комплектуется турбомотором объемом 1,5-литра мощностью 145 л.с. и вариатором. Привод — передний. Объем багажного отсека варьируется в пределах от 375 до 2215 литров. Кресла складываются в шести различных комбинациях. Третий ряд сидений в сложенном состоянии образует ровный пол.