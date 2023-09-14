«Москвич» выиграл суд у частного предпринимателя

Завод «Москвич» запретил россиянину использовать свой бренд для продвижения товаров. Компания подала в суд на индивидуального предпринимателя, который использовал в доменном имени своего сайта название марки. Житель страны по имени Геннадий Петраков использовал сайт moskvich.ru для продажи автозапчастей. В ходе рассмотрения дела автопроизводитель заявил, что мужчина нарушает интеллектуальные права на торговый знак «Москвич». При этом ответчик пытался оспорить претензии столичного автозавода.

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На суде мужчина заявил, что с 2001 года на сайте moskvich.ru, который не имеет ничего общего со столичной компанией, не размещаются никакие товары и услуги. Однако судья сообщил, что это доменное имя предприниматель использовал для переадресации на страницу moskvich.da.ru, где можно приобрести разнообразные комплектующие для автомобилей бренда «Москвич».

Кроме того, суд постановил, что данное имя «похоже до степени смешения» на торговое название столичного предприятия. По результату рассмотрения дела россиянину запретили использовать слово moskvich для названия сайта.