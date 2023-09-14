Власти КНР усомнились в реальной борьбе Европы за «честную конкуренцию»

Министерство торговли Китая выразило недоумение по поводу начатого Европейской комиссией (ЕС) расследования в отношении китайских электромобилей. Данные меры ЕС окажут «негативное влияние на экономические и торговые связи», уверены в ведомстве.

Накануне было объявлено, что Европа намерена поставить барьер на ввоз китайских иномарок. По мнению ЕС, из-за государственных субсидий китайские производители электрокаров имеют возможность ввозить в Европу дешевые электрокары, что создает на рынке нечестную конкуренцию.

«Китай считает, что следственные меры, предложенные Европейским союзом, на самом деле направлены на защиту его собственной промышленности во имя “честной конкуренции”», — говорится в заявлении китайского министерства торговли.

В ведомстве назвали расследование «откровенным протекционистским актом» и предупредили, что это может «серьезно разрушить и исказить мировую автомобильную промышленность». Также в сообщении Минторговли Китая подчеркивается, что такие действия со стороны Европы еще больше усугубят и без того напряженные отношения между странами.