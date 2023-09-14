Volkswagen запустит новый бренд вместо Cupra

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Volkswagen намерен углубиться в современный рынок автомобилей, запустив новый суббренд. Известно, что он будет основан в Китае. Бренд будет отображать идентичность образа жизни, которая не присуща привычному имиджу Volkswagen.

© Cupra Tavascan

Однако открытие нового бренда с нуля является затратным действием. В связи с этим компания решила просто сделать ребрендинг существующего Cupra. В результате единственная модель Tavascan сменит логотип.