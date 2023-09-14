BMW Motorrad представила новые модели для любителей острых ощущений

Компания BMW Motorrad объявила о значительном расширении модельного ряда среднеразмерных туристических эндуро, представив новые модели F 900 GS, F 900 GS Adventure и F 800 GS. Эти мотоциклы предназначены как для любителей острых ощущений на бездорожье, так и для повседневных поездок. Все три модели претерпели существенные изменения, получили расширенный набор стандартных функций и новый двигатель.

Увеличенная мощность и крутящий момент двигателя

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Новые модели F 900 GS, F 900 GS Adventure и F 800 GS оснащены усовершенствованным рядным 2-цилиндровым двигателем, который впервые был представлен в 2018 году на модели F 850 GS, и впоследствии модернизирован для повышения динамики. Благодаря увеличенному объему 895 куб. см (по сравнению с 853 куб. см) эти мотоциклы издают более выразительный звук двигателя. Производительность F 900 GS и F 900 GS Adventure теперь составляет 77 кВт (105 л.с.), а F 800 GS - 64 кВт (87 л.с.). Новые двигатели отличаются увеличенной на 10 л.с. пиковой мощностью, более полной кривой крутящего момента, большей тягой и улучшенным разгоном.

Усовершенствованные режимы езды и функции безопасности

В стандартную комплектацию мотоциклов серии F входят режимы езды "Дождь" и "Дорога", а также динамический контроль тяги (DTC) и оптимизированная для прохождения поворотов система ABS Pro. Для тех, кто стремится к еще более динамичным характеристикам, предлагается опциональный пакет "Режимы езды Pro". Этот пакет включает в себя дополнительные режимы езды, предварительный выбор режима, контроль тягового момента двигателя и динамический контроль торможения (DBC).

Облегченная конструкция и улучшенная подвеска

Новые туристические эндуро BMW среднего класса оснащены мостовой рамой, которая изготовлена из листовой стали глубокой вытяжки, а 14,5-литровый пластиковый топливный бак на F 900 GS заметно снижает вес по сравнению с прежним стальным баком. Задняя часть также была переработана для придания ей более спортивного вида и снижения массы, наряду с более легким задним глушителем Akrapovič. На F 900 GS и F 900 GS Adventure устанавливаются новые полностью регулируемые перевернутые телескопические вилки фирмы Showa.

Улучшенные внедорожные возможности

Модель F 900 GS оптимизирована для езды по бездорожью: изменен эргономичный треугольник, установлены более низкие подножки и более высокое положение руля. Все три модели в стандартной комплектации оснащаются регулируемым рычагом переключения передач, а шестиступенчатая трансмиссия усовершенствована для более плавного переключения. Модель F 900 GS также оснащена высоко расположенным рычагом ножного тормоза.

Улучшенное освещение и возможности подключения

Новый F 900 GS оснащен модернизированной светодиодной фарой, которая обеспечивает лучшее освещение непосредственно перед мотоциклом. Светодиодные фары теперь входят в стандартную комплектацию F 900 GS Adventure и F 800 GS, а также светодиодные указатели поворота и контрольные лампы. Кроме того, все три модели оснащаются большим 6,5" TFT-дисплеем, обеспечивающим улучшенные возможности подключения и чтения информации. В модели F 900 GS предусмотрен многофункциональный держатель для крепления навигационных устройств и экшн-камер.

Спортивный дизайн и цветовые решения

Модель F 900 GS была полностью переработана с упором на внедорожные качества, спортивность и динамику. Новый дизайн отличается более тонким пластиковым топливным баком и облицовкой радиатора, что делает его более элегантным. Задняя часть стала более узкой и динамичной, а спортивный задний глушитель от Akrapovič придает мотоциклу дополнительную привлекательность. F 900 GS предлагается в цветах "черный шторм", "желтый Сан-Паулу" (версия Passion) и "белый светлый/гоночный синий металлик" (версия GS Trophy).

Варианты исполнения и цветовые решения