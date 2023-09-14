В Эстонии призвали конфисковать машины с российскими номерами

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил сегодня, что находящиеся на территории страны автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы. Об этом пишет РИА Новости.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснение, согласно которому санкции в отношении России распространяются на личные автомобили с российскими номерами. Кроме того, по тексту документа под запрет формально попадают многие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежда, средства гигиены.

13 сентября Эстония запретила въезд транспортным средствам с российскими номерами. Власти страны подчеркнули, что таким образом Таллин выполняет опубликованные Европейской комиссией новые рекомендации по исполнению санкций.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс выразил сегодня уверенность в том, что власти страны «должны прийти» к тому, что автомобили с российскими номерами необходимо конфисковать.

«У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?» - заявил Ляэнеметс, оговорив, что это его личная точка зрения.

По словам министра, Европейская комиссия считает, что автомобили с номерами РФ нельзя выпускать из Европы, поскольку это будет считаться перемещением находящихся под санкциями товаров

При этом он подчеркнул, что МВД пока не располагает точными данными о том, сколько таких машин находятся в Эстонии.