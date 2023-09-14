Новый мотоцикл MV Agusta получил множество премиальных компонентов

Новый лимитированный мотоцикл MV Agusta Brutale 1000 RR Assen 2024
MV Agusta представила новый литровый мотоцикл, отмечающий 35 счастливых побед в “Храме скорости”, одной из самых необычных гоночных трасс, трассе Ассен (TT Assen Circuit). MV Agusta - самый успешный итальянский производитель в истории гонок, и третий в общем зачете по количеству побед на голландской трассе. В свое время такие имена, как Джон Сёртис, Майк Хейлвуд и, конечно, Джакомо Агостини, были, казалось, непобедимы на своих "Августах".
Бренд MV Agusta давно известен тем, что выпускает лимитированные версии своих мотоциклов. Новый MV Agusta Brutale 1000 RR Assen получил множество премиальных компонентов. Например, карбоновые диски Rotobox, регулируемую подвеску Ohlins, тормоза Brembo, перфорированное сиденье, обитое алькантарой... А с пакетом "R" - карбоновую накладку для места пассажира, титановый выпуск Arrow, быстросъемную алюминиевую крышку горловины бака, чехол для мотоцикла и сертификат аутентичности.
Четырехцилиндровый двигатель этого MV выдает поразительные 208 л.с. при 13 000 об/мин, с максимальным крутящим моментом 116,5 Нм доступным при 11 000 об/мин. Вместе с легким карбоновым оперением, этот аппарат предлагает впечатляющее соотношение мощности к весу 1,1 л.с./кг.
Всего производитель планирует выпустить только 300 мотоциклов Brutale 1000 RR Assen на весь мир. Все они получат особенную, ассеновскую, серебристо-синюю ливрею Blu Nordico + Argento Ago. А на каждом из байков, кроме названия "35 TT ASSEN VICTORIES MV Agusta Brutale 1000 RR Assen" можно будет отыскать схему трассы Ассена и чествующее его гоночную историю название "Cathedral of Speed".
Новый лимитированный мотоцикл MV Agusta Brutale 1000 RR Assen 2024