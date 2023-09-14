Новый мотоцикл MV Agusta получил множество премиальных компонентов

MV Agusta представила новый литровый мотоцикл, отмечающий 35 счастливых побед в “Храме скорости”, одной из самых необычных гоночных трасс, трассе Ассен (TT Assen Circuit). MV Agusta - самый успешный итальянский производитель в истории гонок, и третий в общем зачете по количеству побед на голландской трассе. В свое время такие имена, как Джон Сёртис, Майк Хейлвуд и, конечно, Джакомо Агостини, были, казалось, непобедимы на своих "Августах".

© MV Agusta

Бренд MV Agusta давно известен тем, что выпускает лимитированные версии своих мотоциклов. Новый MV Agusta Brutale 1000 RR Assen получил множество премиальных компонентов. Например, карбоновые диски Rotobox, регулируемую подвеску Ohlins, тормоза Brembo, перфорированное сиденье, обитое алькантарой... А с пакетом "R" - карбоновую накладку для места пассажира, титановый выпуск Arrow, быстросъемную алюминиевую крышку горловины бака, чехол для мотоцикла и сертификат аутентичности.

Четырехцилиндровый двигатель этого MV выдает поразительные 208 л.с. при 13 000 об/мин, с максимальным крутящим моментом 116,5 Нм доступным при 11 000 об/мин. Вместе с легким карбоновым оперением, этот аппарат предлагает впечатляющее соотношение мощности к весу 1,1 л.с./кг.