Первые кузова Lada Largus сварят в Ижевске в ноябре

АвтоВАЗ рассказал о переносе оборудования с тольяттинского завода на "Лада Ижевск", где со следующего года будет серийно выпускаться семейство автомобилей Lada Largus.

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Демонтаж оборудования, которое передаётся в Ижевск, должен быть закончен уже в этом году. Релокации подлежат сварочные роботы, комплекты штамповой оснастки, пресс-формы для пластика.

Первые кузова в Ижевске планируют сварить в ноябре. Они будут выполнены на базе комплектов производства АвтоВАЗа.

В середине августа АвтоВАЗ выпустил финальную партию Lada Largus из оставшихся машинокомплектов. С конвейера завода сошло около 650 автомобилей, которые, как выяснила редакция "РГ", начали поступать к дилерам, цены на "Ларгусы" рассекречены.