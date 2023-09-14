Первые кузова Lada Largus сварят в Ижевске в ноябре
АвтоВАЗ рассказал о переносе оборудования с тольяттинского завода на "Лада Ижевск", где со следующего года будет серийно выпускаться семейство автомобилей Lada Largus.
Демонтаж оборудования, которое передаётся в Ижевск, должен быть закончен уже в этом году. Релокации подлежат сварочные роботы, комплекты штамповой оснастки, пресс-формы для пластика.
Первые кузова в Ижевске планируют сварить в ноябре. Они будут выполнены на базе комплектов производства АвтоВАЗа.
В середине августа АвтоВАЗ выпустил финальную партию Lada Largus из оставшихся машинокомплектов. С конвейера завода сошло около 650 автомобилей, которые, как выяснила редакция "РГ", начали поступать к дилерам, цены на "Ларгусы" рассекречены.
Ижевские Lada Largus могут появиться во втором квартале 2024 года.