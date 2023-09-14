Эксперт посоветовал не обслуживаться у дилеров ушедших из РФ автокомпаний

Эксперт Хайцеэр призвал не переплачивать дилерам ушедших из России марок
В нынешних условиях официальные дилеры ушедших из России брендов не имеют преимуществ перед специализированными СТО, не имеющими дилерского статуса, и автомобилистам не имеет смысла переплачивать за их услуги. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.
«Никакого смысла переплачивать я не вижу. Выбирайте станцию, которая заливает нормальное масло, продает нормальные запчасти, которую вам рекомендовали, с которой есть опыт взаимодействия. Не надо надеяться на мифическую гарантию, хотя кто-то и пытается ее поддерживать», — рассказал Хайцеэр «Газете.Ru».
Если ремонт не гарантийный, тем более имеет смысл обращаться в сервис, где есть диагностическое оборудование, специнструмент и опыт работы с конкретной маркой автомобилей. При этом по-прежнему следует избегать случайных «гаражных» сервисов со сверхнизкими ценами и сомнительной квалификацией сотрудников, посоветовал эксперт.
«Сейчас нет гарантии, что у дилера не будет контрафактной продукции и что он зальет именно то масло, которое вам нужно. Никаких преимуществ по ушедшим брендам сегодня дилер не дает», — подытожил Хайцеэр.