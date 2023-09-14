Volvo планирует собирать электрические грузовики в Бельгии

Шведский гигант автомобилестроения Volvo начинает серийное производство аккумуляторных электрических тяжелых грузовиков. Как сообщает издание 32CARS.RU , их будут выпускать на собственном предприятии в Генте, Бельгия.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг. Завод в Генте – это крупнейший изготовитель грузовиков Volvo. Он способен ежегодно производить около 45 тысяч единиц техники.

Производственная площадка будет выпускать три различные модели: Volvo FH, Volvo FM и Volvo FMX Electric. Это будет уже третий завод Volvo по изготовлению электрических грузовых автомобилей в Европе, а кроме того, у компании имеется один завод по выпуску таких грузовиков в Соединенных Штатах.