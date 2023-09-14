Кроссоверы Livan 7 поступят к дилерам через неделю

Дилеры начнут продажи электрических кроссоверов Livan 7 в Китае 21 сентябре 2023 года. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль будет предлагаться от 134 тысячи юаней (1,7 млн рублей по текущему курсу на момент публикации).

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В основе машины лежит платформа GBRC (Global Battery Rapid Change), разработанная совместно с Geely и Lifan. Длина машины — 4690 мм. Всего будут доступны четыре версии автомобиля. Две имеют запас хода 450 км, а две других — 650 км. Одна из версий с запасом хода 450 км оснащена электродвигателем мощностью 163 л.с., остальные — электромотором мощностью 244 л.с.