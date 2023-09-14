Эксперт спрогнозировал подорожание моделей Lada в течение осени

Автоэксперт Бургазлиев: модели Lada до конца года подорожают на 40 тысяч рублей
Новые автомобили Lada в течение осени могут подорожать от 25 до 40 тысяч рублей или на 3-5%. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
«Скорее всего, в ноябре «АвтоВАЗ» пересмотрит стоимость машин в сторону повышения. Предполагаю, они подорожают на 3-5% в зависимости от модели и комплектации — от 25 до 40 тыс. рублей. Сильнее всего увеличится цена на Lada Vesta, так как для ее сборки используется большое число импортных деталей», — сказал Сергей Бургазлиев.
По словам эксперта, увеличение цен Lada связано со снижением курса рубля, поставщики автокомпонентов из Китая постоянно повышают цены. Кроме того, в ближайшее время решить ситуацию с нехваткой комплектующих на «АвтоВАЗе» тоже вряд ли удастся из-за нарушения логистических цепочек.
Бургазлиев подчеркнул, что ожидаемое ноябрьское повышение цен станет последним в этом году.
«АвтоВАЗ» уже трижды поднимал цены в 2023 году. В первый раз машины подорожали с 1 марта. Второй раз ценники переписали в начале мая. В третий раз автомобили Lada подорожали в августе. Все три раза стоимость автомобилей поднялась в среднем на 1,2-5%.