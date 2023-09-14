Эксперт спрогнозировал подорожание моделей Lada в течение осени

Новые автомобили Lada в течение осени могут подорожать от 25 до 40 тысяч рублей или на 3-5%. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

© Lada

«Скорее всего, в ноябре «АвтоВАЗ» пересмотрит стоимость машин в сторону повышения. Предполагаю, они подорожают на 3-5% в зависимости от модели и комплектации — от 25 до 40 тыс. рублей. Сильнее всего увеличится цена на Lada Vesta, так как для ее сборки используется большое число импортных деталей», — сказал Сергей Бургазлиев.

По словам эксперта, увеличение цен Lada связано со снижением курса рубля, поставщики автокомпонентов из Китая постоянно повышают цены. Кроме того, в ближайшее время решить ситуацию с нехваткой комплектующих на «АвтоВАЗе» тоже вряд ли удастся из-за нарушения логистических цепочек.

Бургазлиев подчеркнул, что ожидаемое ноябрьское повышение цен станет последним в этом году.