Водители легковых такси смогут оформлять разрешение на работу на mos.ru

Водители такси теперь смогут подавать заявления на получение документов на работу в электронном виде. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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С 1 сентября вступил в силу новый закон «О регулировании перевозок легковыми такси», согласно которому созданы единые реестры перевозчиков такси, легковых такси, служб заказа легкового такси». Нововведение обязывает перевозчиков размещать в салоне автомобиля номер записи из реестра, который подтверждает право водителя на пассажирские перевозки.

— Службы заказа теперь будут следить за тем, чтобы пассажиров перевозили только квалифицированные водители, которые находятся в штате или имеют соответствующее разрешение на работу. Проверять водителей по реестрам службы заказа обязаны будут ежедневно, — отметил заммэра.

Услуги по оформлению документов, необходимых для работы в такси, можно получить в электронном виде на портале mos.ru. Для этого в каталоге услуг для бизнеса нужно перейти в раздел «Транспорт и аттракционы», а затем на страницу «Такси», передает официальный сайт мэра Москвы.

ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси. Агрегатор предоставляет ведомству круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.