Автопром США готовится к забастовке из-за низких зарплат
Лидер крупного американского профсоюза работников автопрома United Auto Workers Шон Фейн призвал рабочих автопредприятий к готовности противостоять алчности корпораций, а также за свои семьи, сообщества и будущие поколения.
По словам Фейна, компании не спешат заключать новые контракты со своими рабочими.
"Есть прогресс, но мы все еще очень далеки по трем ключевым позициям. Нам пока не выдвинуто предложение… Для победы нам, вероятно, предстоит предпринять действия", - цитирует лидера профсоюза агентство "Прайм".
Основные спорные моменты, по которым не удаётся достичь договорённостей, касаются повышения зарплат, пенсионных накоплений и условий охраны труда.
Шон Фейн говорит, что, если забастовка всё-таки начнётся, то она будет стоячей. Это означает, что все сотрудники поддерживают готовность бастовать, а сама забастовка начинается на ограниченном количестве локаций, то есть массового паралича производства не будет. Отсутствие в ходе переговорного процесса результатов, устраивающих рабочих, количество бастующих увеличивается.
Забастовка грозит трём крупнейшим автопроизводителям: General Motors, Ford и Stellantis.