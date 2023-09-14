Автопром США готовится к забастовке из-за низких зарплат

Лидер крупного американского профсоюза работников автопрома United Auto Workers Шон Фейн призвал рабочих автопредприятий к готовности противостоять алчности корпораций, а также за свои семьи, сообщества и будущие поколения.

"Есть прогресс, но мы все еще очень далеки по трем ключевым позициям. Нам пока не выдвинуто предложение… Для победы нам, вероятно, предстоит предпринять действия", - цитирует лидера профсоюза агентство "Прайм" .

Шон Фейн говорит, что, если забастовка всё-таки начнётся, то она будет стоячей. Это означает, что все сотрудники поддерживают готовность бастовать, а сама забастовка начинается на ограниченном количестве локаций, то есть массового паралича производства не будет. Отсутствие в ходе переговорного процесса результатов, устраивающих рабочих, количество бастующих увеличивается.