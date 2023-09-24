Интересные машины для девушек

Выбрать автомобиль для девушки – задачка непростая. Он должен быть относительно компактным, неприхотливым в обслуживании, с автоматической коробкой передач и, желательно, не очень дорогим. Мы знаем, что сегодня девушку за рулем можно встретить даже на Mercedes-Benz Gelandwagen или Range Rover Vogue, но они обойдутся и без наших подсказок. Мы же сосредоточимся на более народных и простых машинах в разных классах.

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Fiat 500

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Fiat 500 – это олицетворение компактного женского авто, который притягивает взгляды и выглядит весьма милым, если такое можно сказать про машину. В 2008 году Fiat 500 признали лучшим городским европейским автомобилем, и это не удивительно, потому что в Европе много узких улочек и скромные габариты позволяют комфортно по ним передвигаться. Длина составляет 3,54 метра, а ширина – 1,62. Вес - всего 980 кг в максимальной комплектации, что реально мало, а значит расход будет небольшим.

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Большинство этих машин на вторичке продается с роботизированной коробкой передач, и только редкие единицы укомплектованы механикой. Двигатель объемом 1,2 литра выдает 69 итальянских пони на передний привод, что, конечно, не очень много, но достаточно для компактной городской машины. Цена на такую комплектацию будет в районе 700 тысяч рублей. Если вы хотите более мощный вариант с двигателем 1,4 литра мощностью 100 л.с. – приготовьте от 1,2 млн рублей. Правда, отличия будут не только в двигателе, но еще и в кузове - это будет уже рестайлинг. Что касается динамики, то версия с 69 л.с. разгоняется до сотни за 12,9 сек, а версия на 100 лошадей показывает 10,7. Для тех, кому и этого мало, есть версии на 135, 160 и 180 лошадей, но они стоят неприличных денег для такой машины – до 2,2 млн.

Mini Cooper

В этой линейке очень много разнообразных моделей, но все они максимально похожи. По нашему мнению, для девушки подойдет любой Mini – они все своеобразные, привлекательные и достаточно мощные. Сегодня эти машины выпускаются под флагом BMW, но изначально они были британскими. В далеком 1959 году компания British Motor Corporation сделала первый Mini, который в то время действительно был «мини». Теперь это достаточно мощные автомобили, двигатели которых начинаются от 1,5 литра, но чаще встречаются с 1,6 или 2 литра.

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Древний Mini возрастом 15+ лет обойдётся в 500-700 тысяч, а дальше - по возрастанию, чем новее – тем дороже. Относительно современный Mini года так 2018 обойдется вам в пару миллионов. Но это компактный, юркий и достаточно быстрый автомобильчик, который создан для того, чтобы быть городским жителем.

Peugeot 208

Peugeot 208 – еще один компактный автомобильчик из того же класса, что и Mini с Fiat. На сайте auto.ru этих машин всего 12 штук на Москву, но выбрать есть из чего. На выбор есть два двигателя: 1,2 литра и 1,6. Слабый движок выдает 82 л.с., а более объемный – 120 л.с., но для тех, у кого сильно зудит, есть форсированная версия на 200 л.с. Время разгона до сотни у самой дерзкой версии составляет 6,8 секунды – недурно, между прочим.

Автомобиль компактный, но уже достаточно вместительный: длина составляет 3,96 метра, а ширина – 1,73.

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Средняя стоимость - около 800 000 рублей за десятилетку, что адекватно по сегодняшним меркам. Но комплектация очень простая – обычно нет даже подогрева кресел. Мы рекомендуем выбирать вариант с двигателем 1,6 литра на 120 л.с., так как она разгоняется хотя бы за 10,7 секунды, что уже приемлемо.

Nissan Juke

Nissan Juke – популярный автомобиль, который часто встречается на дорогах страны. Даже на auto.ru только по Москве висят сотни предложений от 800 000. Примечательно, что 99% Nissan Juke продаются с двигателем 1,6 литра на 117 л.с. с вариатором, и лишь единицы - с мощностью 190 л.с. Редкость второго варианта объясняется тем, что он практически не продавался в России – обычно это привезенные машины из США или Европы. По неизвестным причинам версия на 190 л.с. в России продавалась меньше двух лет. Версия на 218 л.с. – столько же, но ее мы вообще не нашли в продаже.

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Несмотря на то, что визуально Juke похож на компактный кроссовер, найти экземпляр с полным приводом весьма затруднительно: большинство машин переднеприводные. Компактность тоже относительная, так как длина Nissan Juke составляет 4,14 метра, а ширина – 1,77. Да, он небольшой, но и компактным назвать уже затруднительно. Он, скорее, относится к среднеразмерным автомобилям. Зато у него есть багажник на 207 литров и нормальная посадка для четырех человек. Самый ходовой вариант, на 117 л.с., разгоняется до сотни за 11 секунд, что не фонтан, конечно, но позволяет себя нормально чувствовать на том же МКАД.

Kia Soul

Kia Soul начал производиться в далеком 2008 году и успел пережить три поколения. Это корейский автомобиль, который оснащается в большинстве случаев двигателем объемом 1,6 литра мощностью 120-130 л.с., в зависимости от года выпуска. В свежих машинах, от 2018 года, в достаточном объеме есть двухлитровые движки мощностью 150 л.с. – уже интереснее. Время разгона двухлитровой версии до сотни составляет 10,2 секунды, чего более чем достаточно в городе. Привод у Kia Soul только передний, даже в самом свежем кузове от 2019 года.

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Длина составляет 4,14 метра, а ширина – 1,8. Это достаточно вместительная машина с багажником на 350 литров, так что можно съездить даже за город. Внутри в свежих версиях будет неплохой монитор, мультируль с кучей кнопок, автоматическая коробка передач и различные подогревы. Ценники стартуют от 700 тысяч рублей за самые первые года и переваливают за два миллиона для двухлеток.

Audi A3

А вот и первый представитель немецкой тройки - Audi A3, которая является интересным вариантом из-за разнообразия кузовов и вариантов двигателя. Вы можете выбрать классический седан или трех- / пятидверный хэтчбек, а также есть выбор между бензиновыми двигателями и электрическими. Электрический вариант на текущий момент доступен только под заказ из Китая или Европы, а вот бензинки продаются в достаточно большом количестве, и предыдущее поколение доступно по ценам от одного миллиона рублей с двигателем или 1,2 литра, или же 1,4, и мощностью 110 и 122 л.с. соответственно. Если посмотреть рестайлинг, который стоит дороже примерно в полтора раза, там уже появляются более мощные двигатели мощностью до 180 л.с. при объеме 1,8 литра. Какой вариант выбирать – решайте исходя из своих потребностей, потому что кому-то и 110 л.с. вполне хватит. Также есть несколько вариантов дизеля, но они крайне дорогие – от 4 млн рублей. Все это будут машины от 2012 до 2020 годов выпуска, но на auto.ru превалируют 2013-2015 года, и лишь единицы есть помладше.

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Эта машина уже не такая компактная, как предыдущие, так как длина составляет в среднем 4,3 метра в зависимости от типа кузова. Ширина тоже не маленькая - 1,79 метра, зато внутри смогут с комфортом расположиться не только водитель с передним пассажиром. Так как это наборные немцы, то комплектации всегда разные – можно найти и тряпочный салон без электроприводов, и кожаную отделку с экраном и спортивным рулем.

BMW 1er

Вторым представителем немецкой тройки станет BMW 1er, который очень полюбился девушкам за все годы выпуска, начиная с самой первой модели. За рулем можно встретить людей и мужского пола, но это большая редкость. Самое первое поколение в кузове Е-серии рассматривать не рекомендуется – они все старые, пустые по комплектациям и с выработанным ресурсом. Обратите внимание на предыдущий кузов, который именуется F20, – он выпускался с 2011 по 2019 года. Ценники будут в диапазоне от одного миллиона до двух. Само собой, что за один миллион вы получите простую 116i, а за два можно найти М135, и это два абсолютно разных автомобиля. В первом случае вы купите машину с двигателем 1,6 литра мощностью 136 л.с., а во втором – 3 литра с двумя турбинами и 320 лошадей в стоке. Все эти машины строго заднеприводные и обладают небольшим клиренсом в 130 мм, поэтому о поездках по плохой дороге лучше забыть сразу.

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Кузов достаточно крупный: длина - 4,32 метра, а ширина - 1,75. Вы получите просторный салон и относительно вместительный багажник объемом 360 литров без учета сложенного заднего ряда. Как и в случае с Audi A3, комплектации максимально разные, поэтому ищите внимательно, так как потом добавлять оборудование, в условиях сегодняшнего авторынка в России, будет очень дорого.

Mercedes-Benz A-Class

Завершим нашу подборку автомобилей для девушек Mercedes-Benz A-Class. Мы рекомендуем присмотреться снова к предыдущему поколению (W176), которое преимущественно выпускалось в кузове хэтчбек. Нам удалось найти в Москве около пятидесяти вариантов, но все как один с мотором 1,6 литра 122 л.с. С другой стороны – это не плохо, так как в сервисах знают этот мотор и к нему будут запчасти. Время разгона до сотни составляет 9,1 секунды, что вполне адекватно для города, и хватит даже для обгонов на трассе. А вот с клиренсом у этой модели не очень хорошо по российским меркам – 104 мм - за пределы асфальтированной дороги лучше вообще не выезжать.

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По остальным параметрам кузова этот «мерседес» сильно похож на предыдущего «баварца», даже габариты почти совпадают – длина 4,29 метра, а ширина 1,78. Внутри машины также сильно похожи, и комплектациями в том числе. Большая часть А180 в легких комплектациях, но иногда встречаются на коже и с дисплеями. Рекомендуем покупать именно такие, потому что их потом проще продать, плюс вам будет приятно ими пользоваться.

Заключение