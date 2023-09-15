В России могут вырасти сроки ремонта китайских машин

Россиян предупредили об увеличении сроков обслуживания китайских машин. Это связано с тем, что доступ к электронным каталогам деталей для китайских автомобилей есть только у официальных сервисных центров, а более 100 тысяч независимых СТО по всей стране его лишены. В итоге им приходится самостоятельно подбирать и заказывать нужные запчасти, что занимает дополнительное время, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Независимые СТО не могут воспользоваться каталогом-программой для побора нужной детали по VIN-номеру. При этом детали могут быть разными у одной и той же модели в зависимости от комплектации, что усложняет поиск.
Доступ к каталогам есть только у официальных дилеров. По мнению экспертов, «китайцы» ограничивают доступ для сторонних фирм, чтобы покупатели обслуживались у «своих». Но со временем, когда китайский автопром укрепится в России, каталоги откроют для всех, а также найдутся обходные пути.
Аналогичные проблемы характерны для всех новых для рынка машин, говорят в Союзе автосервисов. Европейский автопром прошел эти сложности в России 25 лет назад, они же коснулись южнокорейских автомобилей, когда они только появились в стране.
роме этого, наблюдается нехватка запчастей для китайских автомобилей. Из-за их наплыва склады не успевают пополняться: некоторые заполнены лишь на 20-30 процентов. При этом за прошедшие восемь месяцев 2023 года «китайцев» в возрасте до четырех лет стали привозить в автосервисы на 35 процентов чаще, чем в прошлом году.