В России могут вырасти сроки ремонта китайских машин

Россиян предупредили об увеличении сроков обслуживания китайских машин. Это связано с тем, что доступ к электронным каталогам деталей для китайских автомобилей есть только у официальных сервисных центров, а более 100 тысяч независимых СТО по всей стране его лишены. В итоге им приходится самостоятельно подбирать и заказывать нужные запчасти, что занимает дополнительное время, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

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Независимые СТО не могут воспользоваться каталогом-программой для побора нужной детали по VIN-номеру. При этом детали могут быть разными у одной и той же модели в зависимости от комплектации, что усложняет поиск.

Доступ к каталогам есть только у официальных дилеров. По мнению экспертов, «китайцы» ограничивают доступ для сторонних фирм, чтобы покупатели обслуживались у «своих». Но со временем, когда китайский автопром укрепится в России, каталоги откроют для всех, а также найдутся обходные пути.

Аналогичные проблемы характерны для всех новых для рынка машин, говорят в Союзе автосервисов. Европейский автопром прошел эти сложности в России 25 лет назад, они же коснулись южнокорейских автомобилей, когда они только появились в стране.