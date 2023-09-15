Дилеры рассказали, перестанут ли дорожать авто после стабилизации курса рубля

Курс рубля стабилизировался. Перестанут ли дорожать автомобили
Дилеры, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, как стабилизация курса рубля отразится на ценах на автомобили.
"Курс рубля - важный, но не единственный фактор, оказывающий влияние на рост цен на автомобили. Даже несмотря на его стабилизацию, мы ожидаем повышение прайсов во всех сегментах рынка до конца года, при этом основной рост будет именно осенью. Драйвером роста станет повышение утильсбора.
При этом автомобили, поставляемые по параллельному импорту, будут дорожать гораздо быстрее, чем сегмент китайских брендов с официально выстроенной дилерской сетью и более сдержанной ценовой политикой", - отмечает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.
Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что цены на автомобили еще будут меняться.
"Повышение утилизационного сбора существенно изменило цены не только новых авто, импортируемых в Россию, но и моделей отечественного производства. Скорее всего, высокий курс рубля - временное явление, поэтому прайсы на автомобили будут корректироваться на протяжении всей осени в зависимости от курса валют и выручке компаний-экспортеров отечественных сырья и товаров", - рассказал Житнухин.
Директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина также отмечает, что вслед за укреплением рубля снижения цен на новые автомобили не ожидается, поскольку стоимость машин зависит не только от курса валют.
"Дополнительно повлияло повышение утилизационного сбора с 1 августа 2023 года. Заметнее всего рост ставки утильсбора отразится на автомобилях с двигателем от двух литров и выше, повысив их цену примерно на 15%. К тому же, он окажет прямое влияние на спрос и предложение на авто с пробегом тогда, когда новые автомобили, купленные после введения утилизационного сбора, будут вновь перепродаваться", - добавляет Уткина.