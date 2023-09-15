Дилеры рассказали, перестанут ли дорожать авто после стабилизации курса рубля

"Дополнительно повлияло повышение утилизационного сбора с 1 августа 2023 года. Заметнее всего рост ставки утильсбора отразится на автомобилях с двигателем от двух литров и выше, повысив их цену примерно на 15%. К тому же, он окажет прямое влияние на спрос и предложение на авто с пробегом тогда, когда новые автомобили, купленные после введения утилизационного сбора, будут вновь перепродаваться", - добавляет Уткина.