Toyota обещает запас хода своих авто в 800 км к 2027 году

Toyota подтвердила, что ее аккумуляторная технология следующего поколения начнет появляться в серийных автомобилях в 2026 году. Пробег между дозаправками на начальном этапе составит около 805 км, что почти вдвое больше, чем у более поздних версий.

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Как и другие компании, включая Ford и Tesla, Toyota решила создавать разные типы аккумуляторов для разных применений, так же, как в настоящее время она производит ДВС с различными характеристиками и выходной мощностью. Первоначально их будет две: батарея Performance, использующая литий-ионную технологию для дорогих автомобилей, и батарея Popularisation, в которой используется литий-железо-фосфатный состав, предназначенный для обеспечения доступности электромобилей начального уровня.

Toyota заявляет, что батарея Performance появится первой и выйдет на рынок в 2026 году, когда она обеспечит 20-процентную экономию средств (для Toyota) по сравнению с батареей, используемой в настоящее время в bZ4X, запас хода 800 км и зарядку на 10-80%. Появившийся позже, в 2026 или, возможно, в 2027 году, более дешевый LFP увеличит экономию средств до 40%, увеличит запас хода на 20%.

В 2027–2028 годах появится высокопроизводительная литий-ионная батарея, которая обеспечит 10-процентную экономию средств по сравнению с первой батареей Performance. Зарядка занимает те же 20 минут, но обещает запас хода более 1000 км, хотя этот показатель достигается только на автомобиле, оптимизированном для скользкого воздушного потока и малой снаряженной массы.